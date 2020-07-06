КАСОВ ОТЧЕТ 01.01.2020-30.06.2020 г.

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

На 03.07.2020 от 10.30 часа се проведе общо събрание, на което главният счетоводител представи касов отчет за периода 01.01.2020-30.06.2020 г.

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