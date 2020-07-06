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15 души от ФК „Черно море” – с коронавирус

06 юли 2020 13:44, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28
15 души от ФК „Черно море” – с коронавирус

15 души от екипа на ФК „Черно море” са с коронавирус. Това обяви здравният министър Кирил Ананиев на брифинг на Националния оперативен щаб.

„Вчера към обяд бяха 7 души – петима футболисти, треньорът и масажистът. По-късно получихме информация за още 8 души”, обясни Ананиев.

По думите му има и четирима заразени футболисти от „Царско село”.

„Ако проблемът се задълбочи, скоро време може да предприемем мерки за игра на мачовете без публика”, предупреди Ананиев.

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