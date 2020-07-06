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Задържаха мъжа, убил 49-годишна жена по особено жесток начин в Сливен

06 юли 2020 14:02, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 41
Съдебна палата

Задържан е мъж от Сливен за срок до 72 часа по обвинение, че е убил жена по особено жесток начин, съобщиха от Окръжна прокуратура – Сливен.

Тончо Г. е обвинен за това, че на 04.07.2020 г., в гр. Сливен в апартамент в ж.к. "Дружба", чрез удушаване, умишлено умъртвил жена на 49 г., като деянието е извършено по особено мъчителен начин за пострадалата и с особена жестокост.

Предстои в следващите дни Окръжна прокуратура – Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

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