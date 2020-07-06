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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 06.07.2020 г.

06 юли 2020 19:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 06.07.2020 г.

 

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“

На 5 юли, към 19:30 часа, два екипа дежурни огнеборци от РСПБЗН-Ямбол са се отзовали на сигнал за възникнал пожар в жилище на четвъртия етаж на ул. „Димитър Благоев“ №1, в областния град. На място е установено, че поради техническа неизправност на газова бутилка се напрупала газ в затворено помещение и при последващи действия от страна на собственика е настъпило възпламеняване. При инцидента е пострадал собственика на жилището - възрастен мъж. Той е настанен в специализирано лечебно заведение с повърхностни изгаряния, без опасност за живота. Огънят е нанесъл щети на домашно имущество в стаята и на дограмата.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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