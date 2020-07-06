Криминална хроника Ямбол - 06.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Информационен бюлетин 06.07.2020 г.

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“

На 5 юли, към 19:30 часа, два екипа дежурни огнеборци от РСПБЗН-Ямбол са се отзовали на сигнал за възникнал пожар в жилище на четвъртия етаж на ул. „Димитър Благоев“ №1, в областния град. На място е установено, че поради техническа неизправност на газова бутилка се напрупала газ в затворено помещение и при последващи действия от страна на собственика е настъпило възпламеняване. При инцидента е пострадал собственика на жилището - възрастен мъж. Той е настанен в специализирано лечебно заведение с повърхностни изгаряния, без опасност за живота. Огънят е нанесъл щети на домашно имущество в стаята и на дограмата.