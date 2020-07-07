Цитат на деня: Александра Сърчаджиева

Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 9

Да бъдеш добър и да подаваш ръка. Ние трябва да си подаваме ръка. Човек с човека живее. С нищо друго не живееш. Нито с пари, нито с коли, нито с имоти... Не! С хора! С този, който вечер ще те прегърне, който сутрин ще ти донесе кафе. С този, който ще те погали, помилва. Този, в когото ще се сгушиш. Независимо дали ще е мъжът ти, или детето ти, или приятел. Всичко друго е суета!