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Цитат на деня: Александра Сърчаджиева

07 юли 2020 07:23, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 28 минути, брой четения: 9
Александра Сърчаджиева

Да бъдеш добър и да подаваш ръка. Ние трябва да си подаваме ръка. Човек с човека живее. С нищо друго не живееш. Нито с пари, нито с коли, нито с имоти... Не! С хора! С този, който вечер ще те прегърне, който сутрин ще ти донесе кафе. С този, който ще те погали, помилва. Този, в когото ще се сгушиш. Независимо дали ще е мъжът ти, или детето ти, или приятел. Всичко друго е суета!

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