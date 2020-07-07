7 са заразените с Covid-19 в Сливенско през изминалото денонощие

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Данни на Единния информационен портал показват, че през изминалото денонощие в България има 174 заразени с коронавирус. Рекордът на заразата за последните 24 часа е в София - с общо 86 заразени. Четирима са починалите.

За последното денонощие са направени 2775 PCR теста. Така общият брой на заразените в страната от началото на епидемията достигна 5914. 2664 са активните случаи. В болница са 470 души, от които 29 на интензивно лечение.

456 са заразените медици.

След столицата с най-много нови случаи са Варна и Пловдив.

Разпределението по области: Благоевград - 7, Варна - 17, Велико Търново - 6, Добрич - 1, Кърджали - 3, Кюстендил - 2, Пазарджик - 6, Перник - 1, Пловдив - 13, Разград - 5, Русе - 4, Сливен - 7, Смолян - 1, София - 86, София-област - 3, Стара Загора - 9, Хасково - 2, Ямбол - 1.

Починали са четирима души, с което жертвите на болестта станаха 250.

За изминалите 24 часа са излекувани 85 души, а от началото на епидемията - 3000. В болници се лекуват 470 души, от тях 29 са в интензивни звена.

Под карантина към момента остават 21 951 души.