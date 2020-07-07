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36-годишен софиянец се удави край Аркутино

07 юли 2020 08:40, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 30 минути, брой четения: 22
36-годишен софиянец се удави край Аркутино

Морето взе поредната жертва за тази година. 36-годишен мъж от София се удави на Аркутино, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал вчера малко преди 17 ч. Туристът, който е бил на почивка в Созопол, е влязъл във водата да плува в неохраняемата зона. Минути след това той е изчезнал от погледите на близките си, а после е открито безжизненото тяло.

Трупът на мъжа е откаран за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

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