36-годишен софиянец се удави край Аркутино

Сливен Медия преди 30 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 22

Морето взе поредната жертва за тази година. 36-годишен мъж от София се удави на Аркутино, съобщават от полицията.

Инцидентът е станал вчера малко преди 17 ч. Туристът, който е бил на почивка в Созопол, е влязъл във водата да плува в неохраняемата зона. Минути след това той е изчезнал от погледите на близките си, а после е открито безжизненото тяло.

Трупът на мъжа е откаран за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.