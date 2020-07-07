Хванаха в село Мечкарево водач с 2.68 промила алкохол

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Водач с алкохол 2,68 промила алкохол е установен от полицейски служители на РУ-Сливен в село Мечкарево. Вчера, около 20,00 часа, в началото на смяната на нощния патрул, който извършва контрол в селата от община Сливен, е засечен лек автомобил „Пежо Ранч“ със съмнително поведение. Полицейските служители спират автомобила и извършват проверка на водача- мъж на 56 години от град Сливен. Пробата за употреба на алкохол е показала положителен резултат- 2,68 промила. Мъжът е задържан за 24 часа в РУ-Сливен. По случая е образувано бързо производство.