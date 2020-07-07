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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премиерът Борисов пристигна в спецпрокуратурата за разпит

07 юли 2020 09:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 45
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов пристигна в Специализираната прокуратура. Той е призован по досъдебното производство във връзка с търговия с влияние, свързано с президентския съветник Пламен Узунов.

На влизане премиерът не коментира нищо, само поздрави, а след него се очаква да бъде разпитан Пламен Нунев, който е депутат от ГЕРБ.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: БГНЕС

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