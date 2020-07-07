Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Фрукто Сливен АД търси сезонни работници

07 юли 2020 10:47, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 52
Фрукто Сливен АД търси сезонни работници

Фрукто Сливен АД търси сезонни работници в консервната промишленост.

Предлагаме атрактивно заплащане.

Кандидатите могат да подават документи във фирмата.

 

Телефон: 044/616101

« предишнаследваща »


 