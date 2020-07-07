Криминална хроника Ямбол - 07.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 29

Информационен бюлетин 07.07.2020 г.

Водач, употребил наркотични вещества е установен от служители на РУ-Ямбол. На 6 юли, около 20:30 часа, на ул. “Преслав“ в областния град е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 42-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на наркотични вещества и техните аналози, техническото средство е отчело положителен резултат за метамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава в рамките на образуваното бързо производство.