Валя Ахчиева: Разбра ли се кое е чудовището, изпило водата на Перник? (видео)

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

Сега, когато дъждовете напълниха язовир „Студена” и перничани вече не са на воден режим, разбра ли се, кое е чудовището, изпило водата на Перник?

Интервю с бившия управител на „ВиК – Перник” – инж. Иван Витанов, на когото Специализираната прокуратура повдигна обвинение за безстопанственост.