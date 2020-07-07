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Валя Ахчиева: Разбра ли се кое е чудовището, изпило водата на Перник? (видео)

07 юли 2020 13:55, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 52
Валя Ахчиева

Сега, когато дъждовете напълниха язовир „Студена” и перничани вече не са на воден режим, разбра ли се, кое е чудовището, изпило водата на Перник?

Интервю с бившия управител на „ВиК – Перник” – инж. Иван Витанов, на когото Специализираната прокуратура повдигна обвинение за безстопанственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

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