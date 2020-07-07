ЕС одобри нов фонд за справедлив преход

Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 30

Европейският парламент одобри фонда за справедлив преход, съобщи France 24.

Одобрението дойде след гласуване на комисията по регионално развитие. Новата промяна ще гарантира подкрепа за страните членки.

Тя трябва да подобри преминаването им към зелена икономика. Европейските деутати настояват за голямо повишаване на европейския бюджет.

Повишението може да е повече от два пъти. Към него ще бъдат прибавени и средствата от фонда за подкрепа.

Гласуваният фонд е създаден, за да подкрепи най-рискованите общности във всеки региона. За това и се предлага съфинансирането да стига до по-голямата част от одобрените проекти.

Текстът ще бъде гласуван от Европейския парламент след няколко месеца.