Освежаваща домашна лимонада с газирана вода "Михалково"

Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 27

Необходими продукти:

- 3 бр. лимони

- 2 с. л. мед

- 1.5 л. газирана вода "Михалково"

- мента - по избор

Начин на приготвяне:

Изтисква се сокът на двата лимона, прецежда се и се изсипва в кана за вода. Прибавят се и двете лъжици мед и на края предварително изстудената газирана вода "Михалково".

По желание се украсява с лимон, нарязан на кръгчета, няколко стръкчета мента и ледени кубчета.