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Освежаваща домашна лимонада с газирана вода "Михалково"

07 юли 2020 14:21, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 27
Освежаваща домашна лимонада с газирана вода "Михалково"

Необходими продукти:

- 3 бр. лимони

- 2 с. л. мед

- 1.5 л. газирана вода "Михалково"

- мента - по избор

 

Начин на приготвяне:

 

Изтисква се сокът на двата лимона, прецежда се и се изсипва в кана за вода. Прибавят се и двете лъжици мед и на края предварително изстудената газирана вода "Михалково".

По желание се украсява с лимон, нарязан на кръгчета, няколко стръкчета мента и ледени кубчета.

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