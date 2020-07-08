Рекордни 188 нови случая на COVID-19 у нас, 6 от тях в Сливен

Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 25

Пореден антирекорд в разпространението на COVID-19 в страната - 188 нови случая за денонощие и над 6100 заразени от началото на пандемията.

Това показват данните на Единния информационен портал при направени близо 3500 проби.

Разпределението по области е: Благоевград – 10; Бургас – 6; Варна – 7; Видин – 1; Враца – 1; Габрово – 3; Кърджали – 4; Кюстендил – 9; Пазарджик –2; Плевен – 9; Пловдив – 25; Разград – 4; Русе - 6; Сливен – 6; Смолян – 4; София област – 10; София (град) – 68; Стара Загора – 5; Шумен – 2; Ямбол – 2.

В болница остават 483 пациенти, 32-ма от тях - в тежко състояние.

Расте и броят на излекуваните - с 37 повече за последните 24 часа.

Починалите се увеличават с четирима - общо 254-ри са жертвите на болестта у нас.