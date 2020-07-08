Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен Медия
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рекордни 188 нови случая на COVID-19 у нас, 6 от тях в Сливен
Пореден антирекорд в разпространението на COVID-19 в страната - 188 нови случая за денонощие и над 6100 заразени от началото на пандемията.
Това показват данните на Единния информационен портал при направени близо 3500 проби.
Разпределението по области е: Благоевград – 10; Бургас – 6; Варна – 7; Видин – 1; Враца – 1; Габрово – 3; Кърджали – 4; Кюстендил – 9; Пазарджик –2; Плевен – 9; Пловдив – 25; Разград – 4; Русе - 6; Сливен – 6; Смолян – 4; София област – 10; София (град) – 68; Стара Загора – 5; Шумен – 2; Ямбол – 2.
В болница остават 483 пациенти, 32-ма от тях - в тежко състояние.
Расте и броят на излекуваните - с 37 повече за последните 24 часа.
Починалите се увеличават с четирима - общо 254-ри са жертвите на болестта у нас.