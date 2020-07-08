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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от град Котел

08 юли 2020 09:43, ВиК - Сливен
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
"ВиК-Сливен" ООД

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария по хранителен водопровод 07.07.2020г.(Вторник) от 14:30 часа до 17:00ч. на 08.07.2020г.(Сряда) е бъде прекъснато водоподаването в района около НУФИ "Филип Кутев"

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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