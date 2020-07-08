Нарушено водоподаване в кв. "Речица" поради авария

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.07.2020г. (сряда) от 10:00ч. до 12:00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.