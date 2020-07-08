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Националният рекордьор от Сливен в дисциплината тласкане на гюле Георги Иванов стана баща на момиче

08 юли 2020 12:08, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 32 минути, брой четения: 28
Георги и съпругата му Милена

Националният рекордьор в дисциплината тласкане на гюле Георги Иванов стана баща на момиче на 25 юни.

Съпругата на Иванов – Милена, която също в бивша атлетка, роди девойка с шампионски размери – 52 см и 3.550 кг в болница „Ева“ в Сливен под наблюдението на д-р Добринка Павлова-Ножарова.

35-годишният Иванов, който е атлет на България през 2004-а, 2013-а и 2014-а година, тренира в родния си град Сливен, а първото му състезание ще бъде на Националния шампионат за мъже и жени на 8-9 август в София.

 

Източник: dnews

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