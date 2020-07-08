Причинилият катастрофата с Милен Цветков отказва съдействие и експертизи

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 42

Софийският градски съд отказа да измени марката и да пусне от ареста Кристиан Николов, причинил катастрофата, довела до смъртта на Милен Цветков.

Заради усложнената епидемиологична обстановка и по негово желание Кристиан не беше доведен в Съдебната палата. Той се включи чрез скайп връзка. В залата присъстваха само неговият защитник и прокурора по делото.

По време на заседанието се разбра, че Кристиян отказва всякакво съдействие на разследващите, включително и да му се правят експертизи. Вещи лица многократно посещавали Кристиан, за да му бъдат направени психиатрични експертизи, но той категорично отказвал. Не искал да бъде и разпитан поради стомашно разстройство.