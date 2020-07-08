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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Причинилият катастрофата с Милен Цветков отказва съдействие и експертизи

08 юли 2020 14:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 42
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Софийският градски съд отказа да измени марката и да пусне от ареста Кристиан Николов, причинил катастрофата, довела до смъртта на Милен Цветков.

Заради усложнената епидемиологична обстановка и по негово желание Кристиан не беше доведен в Съдебната палата. Той се включи чрез скайп връзка. В залата присъстваха само неговият защитник и прокурора по делото.

По време на заседанието се разбра, че Кристиян отказва всякакво съдействие на разследващите, включително и да му се правят експертизи. Вещи лица многократно посещавали Кристиан, за да му бъдат направени психиатрични експертизи, но той категорично отказвал. Не искал да бъде и разпитан поради стомашно разстройство.

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