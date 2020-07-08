Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

"Хаджията" - чатботът на Сливен

08 юли 2020 15:49, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 80
Хаджията - чатботът на Сливен

"Хаджията" е чатботът на Сливен. Той помага на туризма в града под Сините камъни, като информира туристите и гостите на града за възможностите, които предлага Сливен, интересните места, които могат да се посетят, места за настаняване и важните исторически и културни обекти.

 

Линк към "Хаджията: https://skillythebot.com/en/skills/Infotourism-Sliven/

« предишнаследваща »


 