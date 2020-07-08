"Хаджията" - чатботът на Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 80 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 80

"Хаджията" е чатботът на Сливен. Той помага на туризма в града под Сините камъни, като информира туристите и гостите на града за възможностите, които предлага Сливен, интересните места, които могат да се посетят, места за настаняване и важните исторически и културни обекти.

Линк към "Хаджията: https://skillythebot.com/en/skills/Infotourism-Sliven/