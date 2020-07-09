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Сливен. Новини от източника. Последни новини
240 са заразените с Covid-19 за денонощието, 9 от тях са в Сливенско
240 са новите случаи на COVID-19 при изследвани 4 286 проби, показват данните в Националната информационна система.
Към 9 юли потвърдените положителни проби у нас са 6 342, от които 2 917 са активни.
Разпределение по области: Благоевград – 17, Бургас – 4, Варна – 16, Велико Търново – 8, Враца – 3, Габрово – 2, Добрич – 5, Кърджали – 4, Кюстендил – 12, Ловеч – 1, Монтана – 1, Пазарджик – 7, Перник – 1, Плевен – 12, Пловдив – 21, Русе – 4, Силистра – 1, Сливен – 9, Смолян – 13, София област – 12, София град – 71, Стара Загора – 11, Търговище – 1, Хасково – 1, Шумен – 1, Ямбол – 2.
Единствените области, в които няма нови случаи на коронавирус, са Разград и Видин.
498 се лекуват в болници, от тях 29 са в интензивни отделения.
3 166 са излекуваните до момента – 129 само през последното денонощие.
Починали са нови 5 души, до момента жертвите на COVID-19 у нас са 259.
Снимка: pixabay.com