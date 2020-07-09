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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Предимно слънчево над Сливен с температура до 30 градуса

09 юли 2020 08:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 24
Времето за 09.07.2020 г.

Днес в града под Сините камъни ще преобладава предимно слънчево и горещо време. Минималната температура ще е 16 градуса, а максималната 30.

Над страната ще е слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. По-топло, с максимални температури между 28 и 33 градуса, сочи прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще бъде слънчево. Сутринта на отделни места ще има ниска облачност. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максимални температури на въздуха между 26 и 28 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 22 градуса, на 2000 метра - около 14 градуса.

Снимка: Станимир Петков

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