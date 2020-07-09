Нарушено водоподаване в кв. "Стоян Заимов" до 12.00 часа поради авария

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.06.2020г. (четвъртък) от 09.00ч. до 12:00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Стоян Заимов".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.