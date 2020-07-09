„Софарма“ с дарение за МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

Сливен Медия преди 41 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 34

Над 350 опаковки с ампули витамин С, В1, В12 и глюкоза, както и различни видове стерилни превързочни материали, дари „Софарма“АД на областната МБАЛ „Д-р Иван Селимински“, съобщиха от Областния кризисен щаб.

Дарението е на стойност над 4000 лева и се предоставя за нуждите на медиците от най-голямата болница в региона в борбата им с COVID-19.

Областният управител и председател на Областния кризисен щаб Чавдар Божурски призовава гражданите и фирмите да подкрепят дарителската кампания в полза на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

„Епидемичната обстановка в областта е много динамична, броят на инфектираните нараства през последните седмици. Болницата, лекарите се нуждаят от подкрепа в битката за здравето ни“, заяви Божурски.

Банковата сметка на болницата е:

ПИБ АД кл. Сливен

IBAN: BG92 FINV 9150 10BG N0AX 39

BIC : FINVBGSF

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул."Христо Ботев” №1

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Изпълнителен директор : Д-р Васислав Петрониев Петров