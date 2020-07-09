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Сливен. Новини от източника. Последни новини

30 - годишен е в болница след скандал в кв. "Надежда"

09 юли 2020 10:34, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 35
30 - годишен е в болница след скандал в кв. "Надежда"

Криминалисти на РУ-Сливен работят по случай на причинена телесна повреда. На 9 юли, около 01,30 часа, след възникнал скандал в кв.“Надежда“ е причинена телесна повреда на 30-годишен мъж. Той е транспортиран до МБАЛ-Сливен и приет за лечение. По случая има задържан. Образувано е досъдебно производство.

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