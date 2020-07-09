30 - годишен е в болница след скандал в кв. "Надежда"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Криминалисти на РУ-Сливен работят по случай на причинена телесна повреда. На 9 юли, около 01,30 часа, след възникнал скандал в кв.“Надежда“ е причинена телесна повреда на 30-годишен мъж. Той е транспортиран до МБАЛ-Сливен и приет за лечение. По случая има задържан. Образувано е досъдебно производство.