Прекъсване на водоподаването в Кермен и селата Крушаре и Калояново

Сливен Медия преди 45 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.07.2020г. (четвъртък) до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в гр. Кермен и селата Крушаре и Калояново.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.