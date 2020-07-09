Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в Кермен и селата Крушаре и Калояново

09 юли 2020 10:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 45 минути, брой четения: 27
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 09.07.2020г. (четвъртък) до 16:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в гр. Кермен и селата Крушаре и Калояново.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 