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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.07.2020

09 юли 2020 11:04, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 23 минути, брой четения: 24

No. Дата Длъжност Образование

489 10.6.2020 началник цех висше

500 15.6.2020 психолог висше

505 16.6.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно, кат. С, Е

531 22.6.2020 електромеханик средно

532 22.6.2020 работник животновъд средно

533 22.6.2020 отговорник спомагателни дейности средно

536 23.6.2020 санитар средно

547 24.6.2020 продавач-касиер средно

548 24.6.2020 работник кухня основно

549 24.6.2020 служител склад средно

551 24.6.2020 оперативен счетоводител средно

558 26.6.2020 общ работник средно

563 29.6.2020 строител жилища средно

567 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно

568 1.7.2020 салонен управител средно

569 1.7.2020 салонен управител средно

570 1.7.2020 ресторантски работник/готвач за бързо хранене средно

571 1.7.2020 заварчик средно

572 1.7.2020 техник-механик съобщителна и свързочна техника средно

573 1.7.2020 заварчик средно

579 2.7.2020 учител ЦДО висше НУП

580 2.7.2020 учител начален етап висше НУП

581 2.7.2020 общ работник средно

582 2.7.2020 продавач-консултант средно

584 2.7.2020 работник ХВП средно

585 3.7.2020 конструктор висше, техническо

586 3.7.2020 заварчик средно+ документ за правоспособност

587 3.7.2020 готвач средно

588 3.7.2020 помощник - готвач средно

590 3.7.2020 служител човешки ресурси висше

2244 6.7.2020 машинен оператор дървообработване средно

2245 6.7.2020 водач, мотокар средно+ документ за правоспособност

2247 6.7.2020 техник-механик средно,теническо

2248 6.7.2020 общ работник средно

2250 7.7.2020 монтажник метални конструкции средно

2253 7.7.2020 шофьор тежкотоварен автомобил средно

2255 7.7.2020 техник механик мотокори средно

2256 7.7.2020 учител руски език висше

2257 7.7.2020 ресурсен учител висше

2262 7.7.2020 учител по руски език и БЕЛ висше

2264 8.7.2020 шлайфист средно

2265 8.7.2020 шпфьор товарен автомобил средно

2266 8.7.2020 обслужващ магазин средно

2276 9.7.2020 хигиенист производствени помещения средно,основно

2277 9.7.2020 общ работник-цех прахово боядисванве основно

2278 9.7.2020 оператор машини средно,техническо

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