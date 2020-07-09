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Бургас изгони пореден ромски катун от Сливенско
Само седмица след предишната подобна акция, Община Бургас изгони пореден ромски катун. Той беше започнал да се разполага на обичайното любимо закътано място - близо до ж.к. "Славейков", край железопътната линия и бившата зеленчукова борса. Този път пришълците бяха установени толкова рано, че даже не бяха още започнали да изграждат своите традиционни навеси и колиби. Групата включваше 15 възрастни и 10 деца, всичките с адресна регистрация в Сливенско.
Община Бургас извършва такива акции постоянно и вече си има изработен алгоритъм за бързо действие. Той е следният:
1. Локализиране на пришълците и задържането им - в партньорство с Полицията.
2. Раздаване на маски и проверка на самоличността във Второ РПУ.
3. Натоварване на автобус (впоследствие той преминава през пълна дезинфекция) и изпровождане по родните места - в партньорство с "Бургасбус".
4. Почистване на района след прогонване на катуна - в партньорство с почистващата фирма "Нелсен Бургас".
Община Бургас няма да допусне такъв тип колонизиране на нейни територии, дори да не беше епидемична обстановка и дори на въпросното място край "Славейков" влак да не беше смазал оставено без надзор момиченце на 2 години през 2009-а.
Обходите продължават. Всеки нежелан пришълец ще бъде посрещнат и изпратен от Бургас по същия начин.