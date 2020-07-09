Криминална хроника Ямбол - 09.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Информационен бюлетин 09.07.2020 г.

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за противозаконно отнемане на МПС. Вчера към 08:00 часа в полицията постъпил сигнал, че през изминалата нощ в село Тенево противозаконно е бил отнет товарен автомобил, собственост на 41-годишен мъж. Час по-късно автомобила е установен, изоставен. Извършени са процесуално следствени действия. Разследването по случая продължава.

На 8 юни към 20:10 часа в дежурната оперативна част на ОДМВР – Ямбол е получен сигнал за възникнало пътнотранспортно произшествие на път I-7, в района на кръстовище с.Чарган - с.Могила. На място е установено, че лек автомобил „Опел Зафира“, управляван от 67-годишен мъж е навлязъл в кръстовището и е ударил движещия се с предимство мотоциклет „Сузуки ГСХ Р 1000“, управляван от 30-годишен мъж. Мотоциклетиста е транспортиран за оказване на медицинска помощ в МБАЛ-Ямбол, с наранявания в областта на долни крайници, без опасност за живота - освободен за домашно лечение. Пробите на водачите за употреба на алкохол са отрицателни. Извършен оглед на местопроизшествието, образувано е досъдебно производство.

Вчера към 14:30 ч. в РСПБЗН – Ямбол е получен сигнал за възникнал пожар в жилище, находящо се на петия етаж в блок 23 на ямболския комплекс „Диана“. Няма пострадали хора. В пожарогасенето са участвали два екипа огнеборци. Огънят е нанесъл значителни щети по апартамента. Образувано е досъдебно производство.

Днес (9 юли) малко преди 09:00 часа на тел. 112 е постъпил сигнал за инцидент на ж.п.линията, на около километър от гара Ямбол в посока Безмер. Съобщено е, че мъж с велосипед е бил ударен от влак, движещ се в посока Безмер. При инцидента мъжът е починал на място. На местопроизшествието се извършват процесуално следствени действия. Причините за инцидента са в процес на изясняване.