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Григор Димитров се изчисти от коронавируса, дал отрицателен тест

09 юли 2020 13:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 36
Григор Димитров

Първата ракета на България Григор Димитров вече се чувства добре, след като си е направил тест за коронавирус преди няколко дни и резултатът е бил отрицателен. Това съобщи в Twitter журналистът Давор Буразин.

Той написа, че хърватинът Борна Чорич също е с негативен тест и след 14-дневната си изолация е получил зелена светлина да поднови тренировки на тенис корт.

Това би трябвало да означава, че Димитров и Чорич, които първи дадоха положителни проби за COVID-19 миналия месец, са излекувани. Заради заразяването с вируса Григор пропусна демонстративния турнир на Доминик Тийм „Thiem's 7“.

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