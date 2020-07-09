Григор Димитров се изчисти от коронавируса, дал отрицателен тест

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 36

Първата ракета на България Григор Димитров вече се чувства добре, след като си е направил тест за коронавирус преди няколко дни и резултатът е бил отрицателен. Това съобщи в Twitter журналистът Давор Буразин.

Той написа, че хърватинът Борна Чорич също е с негативен тест и след 14-дневната си изолация е получил зелена светлина да поднови тренировки на тенис корт.

Това би трябвало да означава, че Димитров и Чорич, които първи дадоха положителни проби за COVID-19 миналия месец, са излекувани. Заради заразяването с вируса Григор пропусна демонстративния турнир на Доминик Тийм „Thiem's 7“.