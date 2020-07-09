Влак удари и уби велосипедист край гарата в Ямбол

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Велосипедист е загинал на място след като е бил ударен от влак, докато пресичал железопътните линии в околностите на гарата в Ямбол, съобщи говорителят на ОД на МВР Татяна Павлова, предаде dnes.bg.

Мъжът на 65 години е направил опит да премине през релсите, въпреки близкия подлез, който наскоро бе почистен и осветен.

Влакът се е движил към Бургас с около 90 км в час скорост. Според експерти спирачният път при тази скорост е около един километър.

Заради инцидента композицията е закъсняла с повече от два часа, както и следващият пътнически влак за Пловдив.