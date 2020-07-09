11 футболисти на „Миньор” (Перник) са с положителни проби за коронавирус

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11 футболисти на „Миньор” (Перник) са с положителни проби за коронавирус. Това съобщиха от местната здравна инспекция, цитирани от БНР.

Преди няколко дни един от играчите на тима беше диагностициран с COVID-19. Вследствие на това са тествани 25 души от клуба. Футболистите с положителни проби са поставени под домашна карантина.

Екипи на дирекция "Надзор на заразните заболявания" към РЗИ извършват епидемиологични проучвания на всички случаи, взети са противоепидемични мерки спрямо контактните лица.