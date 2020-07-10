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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Нови 330 заразени с COVID-19 у нас, 3 от тях в Сливен
Абсолютен рекорд в броя на заразените с COVID-19 в страната. 330 са новите положителни проби през последното денонощие при направени 3686 теста по данни на Единния информационен портал.
Така общият брой на положителните случаи в страната от началото на епидемията достигна 6672 души.
Най-много новозаразени има в столицата - 140 и в Пловдив - 42-ма. Разпределението по останалите области е: Благоевград - 19, Бургас - 5, Варна - 21, Велико Търново - 13, Враца - 3, Габрово - 2, Добрич - 8, Кърджали - 5, Кюстендил - 10, Ловеч - 1, Монтана - 2, Пазарджик - 2, Перник - 9, Плевен - 4, Разград - 2, Русе - 6, Силистра - 1, Сливен - 3, Смолян - 5, София област - 23, Стара Загора - 1, Търговище - 2, Ямбол - 1.
В болница остават 525 пациенти, 28 от тях - в тежко състояние. Излекуваните се увеличават с 63.
Расте и броят на починалите - с трима повече за последните 24 часа.