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Сливен. Новини от източника. Последни новини
В Сливенско има трима заразени с коронавирус
В Сливенско има трима заразени с коронавирус, сочат данни на Единния информационен портал. По области разпределението е както следва: Благоевград - 19, Бургас - 5, Варна - 21, Велико Търново - 13, Враца - 3, Габрово - 2, Добрич - 8, Кърджали - 5, Кюстендил - 10, Ловеч - 1, Монтана - 2, Пазарджик -2, Перник - 9, Плевен - 4, Пловдив - 42, Разград - 2, Русе - 6, Силистра - 1, Смолян - 5, София - 140, София-област - 23, Стара Загора - 1, Търговище - 2, Ямбол - 1.
Новите случаи на заразени с коронавирус у нас за последните 24 часа са 330 – това е най-големият дневен брой регистрирани новозаразени от началото на пандемията. Така общия брой на заразените в страната вече е 6672 души, от които активни са 3181.
Снимка: pixabay.com