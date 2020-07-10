Цитат на деня: Николо Макиавели

Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 6

Има три вида умове: първите проумяват всичко самостоятелно, вторите проумяват мислите на другите, а третите не проумяват нито сами, нито като им се обяснява. Първите са висши, вторите – добри, а третите безполезни.