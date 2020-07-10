Прекъсване водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър"

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 10.07.2020г.(петък) от 09:00ч. до 14:00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" и централна градска част близо до МОЛ "Сливен"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.