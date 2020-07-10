Спряха водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" и централна градска част близо до МОЛ "Сливен" заради авариен ремонт

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 10.07.2020г.(петък) от 09:00 ч. до 14:00 ч. е прекъснато водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" и централна градска част близо до МОЛ "Сливен"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.