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Спряха водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" и централна градска част близо до МОЛ "Сливен" заради авариен ремонт

10 юли 2020 09:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Чешма

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по "Воден Цикъл" на 10.07.2020г.(петък) от 09:00 ч. до 14:00 ч. е прекъснато водоподаването в района на бул. "Хаджи Димитър" и централна градска част близо до МОЛ "Сливен"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: Интернет

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