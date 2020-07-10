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Прекъснато е водоподаването в част от кв."Българка"

10 юли 2020 09:26, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24
ВиК

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.07.2020г. (петък) от 09.00ч. до 13.00ч. е прекъснато водоподаването на част от кв."Българка"-на юг от СУ"Йордан Йовков"-Сливен.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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