Прекъснато е водоподаването в част от кв."Българка"

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.07.2020г. (петък) от 09.00ч. до 13.00ч. е прекъснато водоподаването на част от кв."Българка"-на юг от СУ"Йордан Йовков"-Сливен.

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.