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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев изказа съболезнования към семейството, учениците и хористите на акад. Методий Григоров

10 юли 2020 09:39, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 37
Стефан Радев

На 9 юли ни напусна завинаги академик Методий Григоров. Изказвам своите съболезнования на семейството и стотиците негови ученици и хористи. Емблематично за Сливен е името на диригента, богослова, преподавателя и почетен гражданин, оставил ярка диря в хоровото изкуство на България.

Поклон пред светлата му памет!

Сбогом, маестро!

Поклонението ще се проведе на 11 юли - събота, от 13,30 до 15 часа в храм "Свети Димитър"

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