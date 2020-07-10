Кметът Стефан Радев изказа съболезнования към семейството, учениците и хористите на акад. Методий Григоров

Сливен Медия преди 43 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 37

На 9 юли ни напусна завинаги академик Методий Григоров. Изказвам своите съболезнования на семейството и стотиците негови ученици и хористи. Емблематично за Сливен е името на диригента, богослова, преподавателя и почетен гражданин, оставил ярка диря в хоровото изкуство на България.

Поклон пред светлата му памет!

Сбогом, маестро!

Поклонението ще се проведе на 11 юли - събота, от 13,30 до 15 часа в храм "Свети Димитър"