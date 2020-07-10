Криминална хроника Ямбол - 10.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Информационен бюлетин 10.07.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР - Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.