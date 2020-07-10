Прекъсване водоподаването в района на ул."Харкан"

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 10.07.2020г.(петък) до 13.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Харкан".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.