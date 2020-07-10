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Скръбна вест
Сливенска Митрополия известява на клира и православното изпълнение от Сливенска епархия, че на 9 юли, 2020 година ПОЧИНА
МЕТОДИЙ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
Известният богослов и църковен дългогодишен диригент на църковния хор при храм „Свети Димитър“ гр. Сливен
на 83 години
Господин Григоров през последните години положи огромен труд, за да преведе богослужебните книги на съвременен български език, които се ползват от свещенослужителите и църковните певци в цяла България.
Той беше ревностен православен християнин и през целия си съзнателен живот, работеше в полза на Българската Православна Църква и в частност на Сливенската Епархия, затова бе уважаван от клира и православното изпълнение.
За големите му църковни заслуги, той получи най-високото отличие „Протопсалт“ на Българската Православна Църква.
БОГ ДА ГО ПРОСТИ ! ВЕЧНА ДА БЪДЕ ПАМЕТТА МУ !
ОТ СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ