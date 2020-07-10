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Ученици от езикова гимназия Сливен на национална олимпиада

10 юли 2020 13:30, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 32
Ученици на национален кръг на Олимпиада

На 29.07 трима ученици от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ се явиха на национален кръг на олимпиадата по английски език. Стискаме палци на Габриела Ненова, Максимилиан Илчев и Иса Базрбаши от 10 клас и вярваме, че ще представят достойно любимата гимназия.

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