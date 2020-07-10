Ученици от езикова гимназия Сливен на национална олимпиада

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

На 29.07 трима ученици от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ се явиха на национален кръг на олимпиадата по английски език. Стискаме палци на Габриела Ненова, Максимилиан Илчев и Иса Базрбаши от 10 клас и вярваме, че ще представят достойно любимата гимназия.