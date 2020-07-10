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Певицата Деси Слава също е с коронавирус

10 юли 2020 20:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60
Деси Слава

Фолкпевицата Деси Слава е положителен тест за COVID-19. Това заяви тя с пост на профила си във Facebook.

Тя е в добро здравословно състояние. Заболяването при нея протича леко и без усложнения.

Певицата е имала симптоми на коронавирус, но първоначално помислила, че става въпрос за настинка. Решила да си направи тест, след като друга фолкпевица – Галена оповести, че е заразена. Тестът се оказал положителен.

Изпълнителката се е самоизолирала в дома си.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/pevicata-desi-slava-syshto-e-s-koronavirus-2232882
Снимка: Официална страница във Facebook

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