Певицата Деси Слава също е с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 60

Фолкпевицата Деси Слава е положителен тест за COVID-19. Това заяви тя с пост на профила си във Facebook.

Тя е в добро здравословно състояние. Заболяването при нея протича леко и без усложнения.

Певицата е имала симптоми на коронавирус, но първоначално помислила, че става въпрос за настинка. Решила да си направи тест, след като друга фолкпевица – Галена оповести, че е заразена. Тестът се оказал положителен.

Изпълнителката се е самоизолирала в дома си.