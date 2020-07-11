292 са новите случаи на COVID-19 у нас, 4 са в Сливен

Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 19

292 са новите случаи на COVID-19 в страната при направени 4 540 PCR теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Новите положителни проби са с 38 по-малко от вчерашните.

79 са оздравелите за последното денонощие, петима са починали. Активните случаи в страната са 3 389.

Най-много новорегистрирани положителни проби има в София – 98 и Пловдив – 43. Благоевград – 19, Бургас – 11, Варна – 18, Велико Търново – 8, Габрово – 3, Добрич – 15, Кърджали – 5; Кюстендил – 11, Пазарджик – 11, Перник – 3, Плевен – 15, Разград – 2, Русе – 7, Силистра – 1, Сливен – 4, Смолян – 4, София област – 12, Шумен – 2.