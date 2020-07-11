Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

292 са новите случаи на COVID-19 у нас, 4 са в Сливен

11 юли 2020 07:22, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 19
Коронавирус

292 са новите случаи на COVID-19 в страната при направени 4 540 PCR теста. Това показват данните на Единния информационен портал. Новите положителни проби са с 38 по-малко от вчерашните.

79 са оздравелите за последното денонощие, петима са починали. Активните случаи в страната са 3 389.

Най-много новорегистрирани положителни проби има в София – 98 и Пловдив – 43. Благоевград – 19, Бургас – 11, Варна – 18, Велико Търново – 8, Габрово – 3, Добрич – 15, Кърджали – 5; Кюстендил – 11, Пазарджик – 11, Перник – 3, Плевен – 15, Разград – 2, Русе – 7, Силистра – 1, Сливен – 4, Смолян – 4, София област – 12, Шумен – 2.

« предишнаследваща »


 