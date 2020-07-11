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ЕС съжалява за решението на Турция да превърне храма "Св. София" в джамия

11 юли 2020 08:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 45
Европейски парламент

Евросъюзът смята решението на Турция да превърне катедралния храм "Св. София" от музей в джамия в достойно за съжаление. Това се казва в разпространено изявление на върховния представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел, цитирано от ТАСС.

"Св. София" има дълбока историческа стойност за целия свят", се допълва в него.

Източник: БТА
Снимка: sliven.net

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