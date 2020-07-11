ЕС съжалява за решението на Турция да превърне храма "Св. София" в джамия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 45

Евросъюзът смята решението на Турция да превърне катедралния храм "Св. София" от музей в джамия в достойно за съжаление. Това се казва в разпространено изявление на върховния представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел, цитирано от ТАСС.

"Св. София" има дълбока историческа стойност за целия свят", се допълва в него.