Гръцкият премиер осъди решението на Турция да превърне "Св. София" в джамия

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че осъжда "по възможно най-категоричния начин" решението на Турция да превърне музея "Св. София" в джамия, предаде Ройтерс. "Това е решение, което е оскърбление към всички, които признават паметника и за обект от световното културно наследство", се казва в писмено изявление на кабинета на Мицотакис.