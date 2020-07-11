Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Гръцкият премиер осъди решението на Турция да превърне "Св. София" в джамия

11 юли 2020 08:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Кириакос Мицотакис

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че осъжда "по възможно най-категоричния начин" решението на Турция да превърне музея "Св. София" в джамия, предаде Ройтерс. "Това е решение, което е оскърбление към всички, които признават паметника и за обект от световното културно наследство", се казва в писмено изявление на кабинета на Мицотакис.

Източник: БТА
Снимка: Уикипидея

« предишнаследваща »


 