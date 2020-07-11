Ердоган призова всички да уважат решението за смяната на статута на "Св. София"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова да бъде уважено решението за смяната на статута на катедралния храм "Св. София" от музей в джамия, предаде ТАСС. "Св. София попада под действието на юрисдикцията на Турция. Призовавам всички да уважат решенията, приети от съдебните и изпълнителните органи на Турция", отбеляза турският лидер.