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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Борисов и хърватският му колега се поздравиха за влизането в ERM II

11 юли 2020 11:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 26
Бойко Борисов

Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с премиера на Хърватия Андрей Пленкович по повод присъединяването на България и Хърватия към Валутния механизъм II.

Двамата лидери се поздравиха взаимно за вчерашната историческа и за двете държави стъпка, която е от огромно значение за българските граждани и за гражданите на Хърватия, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Премиерът Борисов изтъкна демонстрираната днес подкрепа и доверие на европейските партньори. По думите му това е обективна оценка за огромния труд, положен от двете страни през последните години, в резултат на който е и днешният безспорен успех.

Министър-председателят посочи, че българското правителство ще продължи, както и досега, да води благоразумна финансова и икономическа политика и изрази увереност, че България и Хърватия и занапред ще допринасят за просперитета на Европейския съюз.

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