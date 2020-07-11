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Борисов и хърватският му колега се поздравиха за влизането в ERM II
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с премиера на Хърватия Андрей Пленкович по повод присъединяването на България и Хърватия към Валутния механизъм II.
Двамата лидери се поздравиха взаимно за вчерашната историческа и за двете държави стъпка, която е от огромно значение за българските граждани и за гражданите на Хърватия, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.
Премиерът Борисов изтъкна демонстрираната днес подкрепа и доверие на европейските партньори. По думите му това е обективна оценка за огромния труд, положен от двете страни през последните години, в резултат на който е и днешният безспорен успех.
Министър-председателят посочи, че българското правителство ще продължи, както и досега, да води благоразумна финансова и икономическа политика и изрази увереност, че България и Хърватия и занапред ще допринасят за просперитета на Европейския съюз.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/borisov-i-hyrvatskiiat-mu-kolega-se-pozdraviha-za-vlizaneto-v-erm-ii-2232892
Снимка: МС, пресцентър