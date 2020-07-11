Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 13.07-19.07.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 13 до 19 юли 2020 г.?

Диня клас 1 – 0,47 лв. за кг.

Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,79 лв. за кг.

Златно добружджанско слънчогледово олио – 8,99 лв. за 5 литра

Сирене от краве мляко „Димитър Маджаров“ – 8,89 лв. за 800 грама

Кашкавал „Булгарче“ от краве мляко – 9,75 лв. за кг.

Бира „Каменица“ – 1,87 лв. за 2 литра

Замразена скумрия - 3,95 лв. за кг.

Кренвирши „Елит мес“ – 3,99 лв. за кг.

Телешки, Камчия или Хамбургски колбас „Мегдана“ – 2,99 лв. за кг.

Варена шунка „Фермата“ – 5,79 лв. за кг.

Варено-пушено свинско месо – 7,99 лв. за кг.

Едросмляна домашна лютеница „Олинеза“ – 7,99 лв. за 1750 грама

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/