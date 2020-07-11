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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 13.07-19.07.2020 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 13 до 19 юли 2020 г.?
Диня клас 1 – 0,47 лв. за кг.
Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,79 лв. за кг.
Златно добружджанско слънчогледово олио – 8,99 лв. за 5 литра
Сирене от краве мляко „Димитър Маджаров“ – 8,89 лв. за 800 грама
Кашкавал „Булгарче“ от краве мляко – 9,75 лв. за кг.
Бира „Каменица“ – 1,87 лв. за 2 литра
Замразена скумрия - 3,95 лв. за кг.
Кренвирши „Елит мес“ – 3,99 лв. за кг.
Телешки, Камчия или Хамбургски колбас „Мегдана“ – 2,99 лв. за кг.
Варена шунка „Фермата“ – 5,79 лв. за кг.
Варено-пушено свинско месо – 7,99 лв. за кг.
Едросмляна домашна лютеница „Олинеза“ – 7,99 лв. за 1750 грама
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Колаж: Станимир Петков