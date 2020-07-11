Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 13.07-19.07.2020 г.

11 юли 2020 12:24, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 13 до 19 юли 2020 г.?

 

Диня клас 1 – 0,47 лв. за кг.

Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,79 лв. за кг.

Златно добружджанско слънчогледово олио – 8,99 лв. за 5 литра

Сирене от краве мляко „Димитър Маджаров“ – 8,89 лв. за 800 грама

Кашкавал „Булгарче“ от краве мляко – 9,75 лв. за кг.

Бира „Каменица“ – 1,87 лв. за 2 литра

Замразена скумрия - 3,95 лв. за кг.

Кренвирши „Елит мес“ – 3,99 лв. за кг.

Телешки, Камчия или Хамбургски колбас „Мегдана“ – 2,99 лв. за кг.

Варена шунка „Фермата“ – 5,79 лв. за кг.

Варено-пушено свинско месо – 7,99 лв. за кг.

Едросмляна домашна лютеница „Олинеза“ – 7,99 лв. за 1750 грама

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Колаж: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 